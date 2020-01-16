Fenerbahçe'de son dakika! Damien Comolli istifa etti

Fenerbahçe'de son günlerde tartışma konusu olan Sportif Direktör Damien Comolli, görevinden istifa etti. İstifa kararı, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

BİR SÜREDİR KRİZ YAŞANIYORDU

Fenerbahçe'de bir süredir Comolli krizi yaşanıyordu. Basına sızan bilgilere göre kulüp yönetiminin yapılan transferlerden memnun olmadığı belirtiliyordu. Kulüp başkanı Ali Koç ise geçtiğimiz günlerde takımın Antalya kampında yaptığı açıklamada Fransız sportif direktörle konuşacaklarını dile getirmişti. Comolli son olarak Twitter hesabı açarak Simon Falette transferini kendisinin değil başkanın yaptığını duyurmuştu. Bu hareketin ise Fransız direktörün sonunu getirdiği iddia edilmişti. Bir süre önce de Comolli'nin yardımcısı Selinay Gürgenç görevden alınmıştı.

COMOLLI DÖNEMİNDE YAPILAN TRANSFERLER