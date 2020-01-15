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15 Ocak 2020, Çarşamba
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bitti! Yıldız oyuncunun menajeri 'da

Transfer bitti! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'da

Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin yanına takviye yaparak hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Alman oyuncu'nun transferinde mutlu sona yakın. Yıldız oyuncunun sarı lacivertlilerin teklifini kabul ettiği ve menajerinin görüşmeleri yürütmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

  1. 15.1.2020
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