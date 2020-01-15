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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Rojo Fener’e yakın

Rojo Fener’e yakın

'lı , transferinde takasta kullanılacaktı. Transfermarkt'tan 'ya göre Rojo bu teklifi kabul etmedi. Daha yüksek öneri aldığı 'ye daha yakın.

'lı , transferinde takasta kullanılacaktı. Transfermarkt'tan 'ya göre Rojo bu teklifi kabul etmedi. Daha yüksek öneri aldığı 'ye daha yakın.
  1. 15.1.2020
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