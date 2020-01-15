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15 Ocak 2020, Çarşamba
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’de daha farklı olacak

Kadıköy’de daha farklı olacak

Maçın ardından kısa bir konuşma yapan yardımcı antrenör , şu ifadeleri kullandı: "Yoğun geçen bir kamp döneminden sonra daha az süre alan futbolcular forma giydi. Eksiklerimizi gördük. Ancak 'de daha farklı olacak. Oyuncuların mücadelesinden memnunum."

Maçın ardından kısa bir konuşma yapan yardımcı antrenör , şu ifadeleri kullandı: "Yoğun geçen bir kamp döneminden sonra daha az süre alan futbolcular forma giydi. Eksiklerimizi gördük. Ancak 'de daha farklı olacak. Oyuncuların mücadelesinden memnunum."
  1. 15.1.2020
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