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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Hasan Ali’den yine kötü haber

Hasan Ali’den yine kötü haber

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan 'ın ikinci yarının ilk maçında da tribünde olması bekleniyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan 'ın ikinci yarının ilk maçında da tribünde olması bekleniyor. Kasığındaki sakatlık henüz geçmeyen tecrübeli futbolcu, idmanlarda da takımdan ayrı çalışıyor. Kendisine verilen özel programı uygulayan Hasan'ın 19. haftadaki karşılaşmasına yetişeceği belirtiliyor.
  1. 15.1.2020
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