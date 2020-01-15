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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Harun’a tam puan

Harun’a tam puan

kalecisi, dün karşısında kritik kurtarışlar yaptı, takımının öne çıkanlarındandı.

Bu sezon yalnızca maçlarında kaleyi koruyan , dün akşam 'nin öne çıkan ismiydi. Tecrübeli file bekçisi, karşısında kritik kurtarışlara imza atarken, 54. dakikada ise çok net bir pozisyonda golü önledi. Kravets'in kendisiyle karşı karşı kaldığı pozisyonda yerinde bir müdahalede bulunan 30 yaşındaki file bekçisi, topu kornere çeldi. Yıldız kaleci, dün akşamki performansıyla ligde kaleyi koruyan Altay Bayındır'a da mesaj gönderdi
  1. 15.1.2020
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