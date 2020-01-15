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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Fenerbahçeli boksörler geri sayımda

Fenerbahçeli boksörler geri sayımda

'nda Fenerbahçeli 10 sporcu ringe çıkıyor.

'nda Fenerbahçeli 10 sporcu ringe çıkıyor. 160 boksörün mücadele edeceği organizasyonda sarı-lacivertlileri şu sporcular temsil edecek: Kadınlar 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu, 57'de Cansu Çakır, 60'ta , Satı Burcu, 75'te Şennur Demir. Erkekler 57'de Hakan Doğan, 63'te Muhammed Gültekin, 75'te Serhat Güler, 81'de Nadir Ünal ve artı 91'de Eren Uzun.

  1. 15.1.2020
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