Fenerbahçeli boksörler geri sayımda

Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda Fenerbahçeli 10 sporcu ringe çıkıyor. 160 boksörün mücadele edeceği organizasyonda sarı-lacivertlileri şu sporcular temsil edecek: Kadınlar 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu, 57'de Cansu Çakır, 60'ta Esra Yıldız, Satı Burcu, 75'te Şennur Demir. Erkekler 57'de Hakan Doğan, 63'te Muhammed Gültekin, 75'te Serhat Güler, 81'de Nadir Ünal ve artı 91'de Eren Uzun.