Fenerbahçeli boksörler geri sayımda
Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda Fenerbahçeli 10 sporcu ringe çıkıyor.
Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda Fenerbahçeli 10 sporcu ringe çıkıyor. 160 boksörün mücadele edeceği organizasyonda sarı-lacivertlileri şu sporcular temsil edecek: Kadınlar 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu, 57'de Cansu Çakır, 60'ta Esra Yıldız, Satı Burcu, 75'te Şennur Demir. Erkekler 57'de Hakan Doğan, 63'te Muhammed Gültekin, 75'te Serhat Güler, 81'de Nadir Ünal ve artı 91'de Eren Uzun.
- 15.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
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misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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