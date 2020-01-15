Ersun Yanal sahaya çıkamadı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Ersun Yanal sahaya çıkamadı

sahaya çıkamadı

Ersun Yanal sahaya çıkamadı

maçının başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe Teknik Direktörü 'ın takımın başında olamayacağı açıklandı.

maçının başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe Teknik Direktörü 'ın takımın başında olamayacağı açıklandı. Sağlık ekibi, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen tecrübeli teknik adamın maça çıkmaması yönünde karar verdi. Yanal'ın 90 dakikayı soyunma odasında takip ettiği belirtildi. Yanal'ın yokluğunda Kayserispor'a karşı takımın başında yardımcısı Volkan Kazan kulübede yer aldı.
  1. 15.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ersun Yanal sahaya çıkamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN