Efsanenin hayatı film oluyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Efsanenin hayatı film oluyor

Efsanenin hayatı film oluyor

Efsanenin hayatı film oluyor

Türk 'nun ve 'nin 'Ordinaryüs' lakaplı futbolcusu 'in hayatı film oluyor.

Türk 'nun ve 'nin 'Ordinaryüs' lakaplı futbolcusu 'in hayatı film oluyor. Efsanenin torunu Özcan Katmer, dedesi için yapılan filmin çok önemli bir yapım olacağını belirtip, "Sadece Fenerbahçe için değil Türk sporu için çok önemli, milli davanın arkasında olacağı bir film olacağını düşünüyoruz. F.Bahçe ve 'ye yakışır bir şey olması için çalışacağız" dedi.
  1. 15.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efsanenin hayatı film oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN