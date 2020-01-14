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14 Ocak 2020, Salı
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’dan mönüsü

TAB Gıda’dan Fenerbahçe mönüsü

Kulübü, ile sponsorluk anlaşması imzaladı. 'nda yapılan anlaşma ile TAB Gıda, bin 200 restoranında Fenerbahçe'ye özel ürünler çıkaracak.

Kulübü, ile sponsorluk anlaşması imzaladı. 'nda yapılan anlaşma ile TAB Gıda, bin 200 restoranında Fenerbahçe'ye özel ürünler çıkaracak. Taraftarlar bu ürünlerden aldıkça, sarı-lacivertli kulüp de kazanç sağlayacak. TAB Gıda garanti bir gelir de verecek.
  1. 14.1.2020
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