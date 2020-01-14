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14 Ocak 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Haberleri Papiss Cisse'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

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Papiss Cisse'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren, ligin 2. yarısına daha alternatifli ve güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de flaş bir isim güneme geldi. Süper Lig'in ilk yarısında 12 gol atan Senegalli forvetin sözleri, Vedat Muriç'e alternatif arayan Fenerbahçe'ye mesaj olarak algılandı. İşte tüm detaylar ve gelişmeler… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

  1. 14.1.2020
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