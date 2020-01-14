Papiss Cisse'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren, ligin 2. yarısına daha alternatifli ve güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de flaş bir isim güneme geldi. Süper Lig'in ilk yarısında 12 gol atan Senegalli forvetin sözleri, Vedat Muriç'e alternatif arayan Fenerbahçe'ye mesaj olarak algılandı. İşte tüm detaylar ve gelişmeler… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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