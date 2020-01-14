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14 Ocak 2020, Salı
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Erdoğan’dan anma mesajı

Erdoğan’dan anma mesajı

, 'i vefat yıl dönümünde andığını ifade etti.

, 'i vefat yıl dönümünde andığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefter'in fotoğrafına da yer verdiği ve saat 19.07'de paylaştığı mesajında, " ve 'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi 'ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 14.1.2020
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