Ekici 4.5 ay sonra döndü - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
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Ekici 4.5 ay sonra döndü

Ekici 4.5 ay sonra döndü

, 'yi yeniden listesine ekledi. 29 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 'ın yerine TFF listesine yazıldı.

, 'yi yeniden listesine ekledi. 29 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 'ın yerine TFF listesine yazıldı. 'in ilk 3 haftasında kadroda olan Ekici, eylül ayı başında listeden çıkarılmıştı. maçının kadrosunda da yer alan Mehmet Ekici, 'ın isteğiyle 'daki devre arası kampına götürülmüştü.
  1. 14.1.2020
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