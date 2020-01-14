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14 Ocak 2020, Salı
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Durmak yok sıra Asvel’de

Durmak yok sıra Asvel’de

'nin 19. haftasında 'nun konuğu ASVEL. 'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

'nin 19. haftasında 'nun konuğu ASVEL. 'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Kanarya'da hedef seriyi sürdürmek. Sarı-lacivertliler zorlu mücadele öncesi 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12., ASVEL ise 11. sırada...
  1. 14.1.2020
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