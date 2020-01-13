Fenerbahçe'ye Hatem Ben Arfa iddiası
Her transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Hatem Ben Arfa için yeni bir iddia geldi. Le10Sport'ta yer alan habere göre Fransız yıldızla ara transfer döneminde ilgilenen 5 kulüp arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı ileri sürüldü.
Her transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Hatem Ben Arfa için yeni bir iddia geldi. Le10Sport'ta yer alan habere göre Fransız yıldızla ara transfer döneminde ilgilenen 5 kulüp arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı ileri sürüldü. Diğer takımlar ise Lyon, Almeria, Valladolid ve Espanyol olarak gösterildi. Arfa'nın Lyon'a öncelik verdiği belirtildi.
- 13.1.2020
- Transferde detaylar ortaya çıktı! Guilherme'den büyük fedakarlık
- Galatasaray'da büyük gerilim devam ediyor! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...
- Galatasaray'a transferde yeşil ışık! ''Bir şartla göndeririz''
- Fenerbahçe'de mutlu son! Yıldız isim kiralandı
- Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! İngiliz devi...
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Fenerbahçe'ye Hatem Ben Arfa iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.