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13 Ocak 2020, Pazartesi
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'ye Hatem Ben iddiası

Fenerbahçe'ye Hatem Ben Arfa iddiası

Her döneminde adı ile anılan Hatem Ben için yeni bir iddia geldi. Le10Sport'ta yer alan habere göre Fransız yıldızla ara transfer döneminde ilgilenen 5 kulüp arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı ileri sürüldü.

Her döneminde adı ile anılan Hatem Ben için yeni bir iddia geldi. Le10Sport'ta yer alan habere göre Fransız yıldızla ara transfer döneminde ilgilenen 5 kulüp arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı ileri sürüldü. Diğer takımlar ise , Almeria, Valladolid ve Espanyol olarak gösterildi. Arfa'nın Lyon'a öncelik verdiği belirtildi.

  1. 13.1.2020
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