Fenerbahçe'ye Hatem Ben Arfa iddiası

Her transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Hatem Ben Arfa için yeni bir iddia geldi. Le10Sport'ta yer alan habere göre Fransız yıldızla ara transfer döneminde ilgilenen 5 kulüp arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı ileri sürüldü. Diğer takımlar ise Lyon, Almeria, Valladolid ve Espanyol olarak gösterildi. Arfa'nın Lyon'a öncelik verdiği belirtildi.