Fenerbahçeli futbolcuların hızlı tren keyfi
Fenerbahçeli futbolcular idmandan sonra Belek'te "Masallar Mekanı" olarak nitelendiren eğlence merkezini gezdi. Sarı-lacivertlileri, eğlence merkezinin animasyon gösteri ekibi Fenerbahçe marşıyla karşıladı.
Futbolcular ve antrenör Volkan Demirel hızlı trene binerken, Rodrigues ise takım arkadaşlarının ısrarına rağmen trene binmedi. Ersun Yanal da hızlı trene binmeyerek, cep telefonu ile oyuncuların fotoğraflarını çekti.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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