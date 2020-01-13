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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Fenerbahçeli futbolcuların keyfi

Fenerbahçeli futbolcuların hızlı tren keyfi

Fenerbahçeli futbolcular idmandan sonra Belek'te "Masallar Mekanı" olarak nitelendiren eğlence merkezini gezdi. Sarı-lacivertlileri, eğlence merkezinin animasyon gösteri ekibi marşıyla karşıladı.

Futbolcular ve antrenör hızlı trene binerken, Rodrigues ise takım arkadaşlarının ısrarına rağmen trene binmedi. da hızlı trene binmeyerek, cep telefonu ile oyuncuların fotoğraflarını çekti.

  1. 13.1.2020
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