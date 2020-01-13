Fenerbahçe'de Ali Koç: Devletimize teşekkür ediyorum

Yapılandırma için devletimize teşekkür etmek istiyorum. İyi niyetle elini taşın altına koymalarını memnuniyetle karşıladık. Ancak bu bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Yapılandırmayı imzaladığımız an, ilk günden temerrüte düşüyoruz. Biz yapamayacağımız yükümlülükleri yüklenmek istemiyoruz."



YANAL'IN SÖZLERİ İNSANİ PATLAMA

Ersun Yanal'ın derbi galibiyeti sonrası 'hafta içi konuşacağım' açıklamaları) Hocanın istifa edeceği söyleniyordu ve o da insani bir patlama yaptı. Belki bizim açıklamalarımızdan da etkilenmiş olabilir. Sonra büyük resme bakarsanız, gerek olmadığını görebilirsiniz. İyi bir kamp geçirdik. Sezonun ikinci yarısı için umutluyuz. İnşallah galibiyetlerin devamı gelir."