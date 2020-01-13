Fenerbahçe'de Ali Koç: Devletimize teşekkür ediyorum
Yapılandırma için devletimize teşekkür etmek istiyorum. İyi niyetle elini taşın altına koymalarını memnuniyetle karşıladık. Ancak bu bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Yapılandırmayı imzaladığımız an, ilk günden temerrüte düşüyoruz. Biz yapamayacağımız yükümlülükleri yüklenmek istemiyoruz."
Yapılandırma için devletimize teşekkür etmek istiyorum. İyi niyetle elini taşın altına koymalarını memnuniyetle karşıladık. Ancak bu bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Yapılandırmayı imzaladığımız an, ilk günden temerrüte düşüyoruz. Biz yapamayacağımız yükümlülükleri yüklenmek istemiyoruz."
YANAL'IN SÖZLERİ İNSANİ PATLAMA
Ersun Yanal'ın derbi galibiyeti sonrası 'hafta içi konuşacağım' açıklamaları) Hocanın istifa edeceği söyleniyordu ve o da insani bir patlama yaptı. Belki bizim açıklamalarımızdan da etkilenmiş olabilir. Sonra büyük resme bakarsanız, gerek olmadığını görebilirsiniz. İyi bir kamp geçirdik. Sezonun ikinci yarısı için umutluyuz. İnşallah galibiyetlerin devamı gelir."
- 13.1.2020
- Transferde detaylar ortaya çıktı! Guilherme'den büyük fedakarlık
- Galatasaray'da büyük gerilim devam ediyor! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...
- Galatasaray'a transferde yeşil ışık! ''Bir şartla göndeririz''
- Fenerbahçe'de mutlu son! Yıldız isim kiralandı
- Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! İngiliz devi...
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Fenerbahçe'de Ali Koç: Devletimize teşekkür ediyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.