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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Alt yapıdan tek galibiyet

Alt yapıdan tek galibiyet

Gelişim Ligi'nin 17. haftasında bir galibiyet, iki yenilgi aldı. Fenerbahçe U14, Medipop 'i Asaf Akın, Ozan Çelik ve Yusuf Gülsoy'un golleriyle 3-1 yenerken, U15'ler aynı rakibine 3-0, U16'lar ise 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto Gelişim Ligi'nin 17. haftasında bir galibiyet, iki yenilgi aldı. Fenerbahçe U14, Medipop 'i Asaf Akın, Ozan Çelik ve Yusuf Gülsoy'un golleriyle 3-1 yenerken, U15'ler aynı rakibine 3-0, U16'lar ise 2-0 mağlup oldu.

  1. 13.1.2020
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