Alt yapıdan tek galibiyet
Spor Toto Gelişim Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe bir galibiyet, iki yenilgi aldı. Fenerbahçe U14, Medipop Başakşehir'i Asaf Akın, Ozan Çelik ve Yusuf Gülsoy'un golleriyle 3-1 yenerken, U15'ler aynı rakibine 3-0, U16'lar ise 2-0 mağlup oldu.
Spor Toto Gelişim Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe bir galibiyet, iki yenilgi aldı. Fenerbahçe U14, Medipop Başakşehir'i Asaf Akın, Ozan Çelik ve Yusuf Gülsoy'un golleriyle 3-1 yenerken, U15'ler aynı rakibine 3-0, U16'lar ise 2-0 mağlup oldu.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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