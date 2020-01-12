Fenerbahçe'de Serdar Aziz: Çifte kupaya kilitlendik

Fenerbahçe'nin savunmadaki başarılı ismi Serdar Aziz, bu sezon iki kupayı da kazanmaya kilitlendiklerini söyledi. Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Takımda moraller çok iyi, herkes çok motive. Geçen yıl talihsiz bir sezondu ve şampiyonluk yarışından uzak kaldık. Bu sene ise durum bambaşka. Çok ayrı bir takım ruhu oluştu" dedi. Serdar şöyle devam etti: "Fenerbahçemiz her zaman olması gerektiği gibi şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu yarışın içinde. İlk yarıda bazı hatalarımız oldu ancak dersler çıkardık. ikinci yarıda daha iyi bir performans ortaya koyup şampiyon olmak hepimizin en büyük hedefi. Önümüzde bir de Türkiye Kupası var. İki kupayı da kazanmak camiamızı çok mutlu edecektir."



FAULÜ İLK VİDA YAPIYOR

Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri derbide Vida ile yaşadığı pozisyona da açıklık getiren Serdar Aziz, "O pozisyonda önce Vida benim boynumu koluyla sarıyor. Benim reaksiyonum Vida'nın hareketinden sonra. Yani bir faul varsa onu ilk Vida başlatıyor. Daha önce başka takımlarda oynarken de tartışmalı pozisyonlar yaşadım ancak Fenerbahçe'de en ufak pozisyonda F.Bahçe aleyhine bir şeyler aranması garip" dedi.