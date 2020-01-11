Koç’tan 1 müjde 2 uyarı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam 1907 Derneği'nde önemli açıklamalar yaptı. Koç, sol beke mutlaka transfer yapacaklarını belirtirken, Comolli'yi eleştirdi, camiayı ise Avrupa konusunda uyardı. İşte o sözler:

-İlk 6 haftayı maksimum puanla kapatırsak, şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu sene takımda bambaşka bir hava var.

-Sol beke mutlaka transfer yapacağız. Kadromuzdaki bir oyuncuya iyi bir teklif var; değerlendiriyoruz. Eğer kabul edersek yerine daha az maliyetli bir futbolcu alabiliriz.

-Kulübe her gün para lazım. İşin içinden çıkmakta zorlanıyoruz. Mali durumu düzeltemezsek şampiyon olsak dahi Avrupa'ya gidememe durumumuz var.

-Comolli'yi (Twitter hesabından yaptığı açıklamalar için) uyaracağım, biz onu zaten koruruz. Ama transfer ile ilgili verdiği bilgi doğru. Son transferi (Simon Falette) ben ve yönetim kurulu yaptık. Gustavo transferinden memnunduk, o ekiple çalıştık.