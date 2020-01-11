Koç’tan 1 müjde 2 uyarı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Koç’tan 1 müjde 2 uyarı

Koç’tan 1 müjde 2 uyarı

Koç’tan 1 müjde 2 uyarı

1- Sol beke mutlaka oyuncu alacağız. 2-Comolli'yi uyaracağım ancak Falette'yi bizim aldığımız doğru. 3- Mali tabloyu düzeltemezsek şampiyon olsak dahi 'ya gidemeyebiliriz.

Başkanı , önceki akşam 1907 Derneği'nde önemli açıklamalar yaptı. Koç, sol beke mutlaka yapacaklarını belirtirken, Comolli'yi eleştirdi, camiayı ise konusunda uyardı. İşte o sözler:

-İlk 6 haftayı maksimum puanla kapatırsak, şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu sene takımda bambaşka bir hava var.
-Sol beke mutlaka transfer yapacağız. Kadromuzdaki bir oyuncuya iyi bir teklif var; değerlendiriyoruz. Eğer kabul edersek yerine daha az maliyetli bir futbolcu alabiliriz.
-Kulübe her gün para lazım. İşin içinden çıkmakta zorlanıyoruz. Mali durumu düzeltemezsek şampiyon olsak dahi Avrupa'ya gidememe durumumuz var.
-Comolli'yi (Twitter hesabından yaptığı açıklamalar için) uyaracağım, biz onu zaten koruruz. Ama transfer ile ilgili verdiği bilgi doğru. Son transferi (Simon Falette) ben ve yönetim kurulu yaptık. Gustavo transferinden memnunduk, o ekiple çalıştık.

  1. 11.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koç’tan 1 müjde 2 uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN