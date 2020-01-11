Jailson: Kalıp şampiyon olmak istiyorum
Jailson: Fenerbahçe’den ayrılmayı asla istemem. Burada şampiyonluk kazanıp, tarihe geçmek istiyorum.
Jailson, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söyledi. Kampta basın toplantısı düzenleyen Brezilyalı ön libero, iyi bir teklif olursa satılacağı iddiaları hakkında, "Bu tarz konularla menajerim ilgileniyor. Ben kontratımın sonuna kadar burada kalmak istiyorum. Çünkü ailem ve ben burada çok mutluyuz. Hedefim burada şampiyonluk kazanıp Fenerbahçe tarihine geçmek" dedi. Amaçlarının ikinci yarıya daha güçlü hazırlanıp şampiyonluğa ulaşmak olduğunu vurgulayan sambacı, "Çok dengeli bir lig var. 4-5 takım şampiyonluk için savaşacaktır. Biz de konsantre bir şekilde işimizi yapacağız ki üst sıralarda olalım ve sene sonunda taraftarımızın hak ettiği şampiyonluğu hak edelim" diye konuştu.
SAVUNMAYA ALIŞIYORUM
İlk yarıda zorunluluktan stoperde oynamasını da değerlendiren Jailson, "Orijinal olarak orta saha oyuncusuyum. Ön liberoda görev yapıyorum. Ancak hocamın nerede ihtiyacı olursa hazırım. Savunmaya da her gün daha çok adapte oluyorum. Nerede oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hedefim bir gün Brezilya Milli Takımı'nın formasını giymek" yorumunu yaptı.
- 11.1.2020
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Jailson: Kalıp şampiyon olmak istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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