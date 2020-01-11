Jailson: Kalıp şampiyon olmak istiyorum - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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: Kalıp şampiyon olmak istiyorum

Jailson: Kalıp şampiyon olmak istiyorum

: ’den ayrılmayı asla istemem. Burada şampiyonluk kazanıp, tarihe geçmek istiyorum.

, 'de çok mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söyledi. Kampta basın toplantısı düzenleyen Brezilyalı ön libero, iyi bir teklif olursa satılacağı iddiaları hakkında, "Bu tarz konularla menajerim ilgileniyor. Ben kontratımın sonuna kadar burada kalmak istiyorum. Çünkü ailem ve ben burada çok mutluyuz. burada şampiyonluk kazanıp Fenerbahçe tarihine geçmek" dedi. Amaçlarının ikinci yarıya daha güçlü hazırlanıp şampiyonluğa ulaşmak olduğunu vurgulayan sambacı, "Çok dengeli bir lig var. 4-5 takım şampiyonluk için savaşacaktır. Biz de konsantre bir şekilde işimizi yapacağız ki üst sıralarda olalım ve sene sonunda taraftarımızın hak ettiği şampiyonluğu hak edelim" diye konuştu.

SAVUNMAYA ALIŞIYORUM

İlk yarıda zorunluluktan stoperde oynamasını da değerlendiren Jailson, "Orijinal olarak orta saha oyuncusuyum. Ön liberoda görev yapıyorum. Ancak hocamın nerede ihtiyacı olursa hazırım. Savunmaya da her gün daha çok adapte oluyorum. Nerede oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hedefim bir gün Brezilya 'nın formasını giymek" yorumunu yaptı.

  1. 11.1.2020
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