Gürgenç: Günah bu yaptığınız

Görevden alınan Comolli'nin asistanı Selinay Gürgenç, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Gürgenç, "Üzerime yıkmaya çalıştığınız hesabı arkadaşlarım sağ olsun attı. En hafif tabiri ile günah yaptığınız. Canımın acısı geçince yarın da gerçekleri yazarım belki. Fenerbahçe'ye nasıl zarar vermeden yaparımı düşünmekle meşgulüm şu an" dedi.