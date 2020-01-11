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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Gürgenç: Günah bu yaptığınız

Gürgenç: Günah bu yaptığınız

 alınan 'nin asistanı , hesabından bir açıklama yaptı.

alınan 'nin asistanı , hesabından bir açıklama yaptı. Gürgenç, "Üzerime yıkmaya çalıştığınız hesabı arkadaşlarım sağ olsun attı. En hafif tabiri ile günah yaptığınız. Canımın acısı geçince yarın da gerçekleri yazarım belki. 'ye nasıl zarar vermeden yaparımı düşünmekle meşgulüm şu an" dedi.

  1. 11.1.2020
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