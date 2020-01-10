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10 Ocak 2020, Cuma
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Yapılandırmada sona gelindi

Yapılandırmada sona gelindi

'de ile uzun süredir görüşülen yapılandırması konusunda sona gelindi. , uzun süredir yoğun çaba harcadığı konuyla ilgili iki özel bankayla imza aşamasına geldiği ifade edildi.

'de ile uzun süredir görüşülen yapılandırması konusunda sona gelindi. , uzun süredir yoğun çaba harcadığı konuyla ilgili iki özel bankayla imza aşamasına geldiği ifade edildi. Yapılacak anlaşmada borç yapılandırmasının ilk 1 yıl geri ödemesiz olacağı belirtiliyor. Yönetimin anlaşma şartlarının kesinleşmesinin ardından bilgilendirme yapması bekleniyor.

  1. 10.1.2020
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