Yapılandırmada sona gelindi

Fenerbahçe'de Bankalar Birliği ile uzun süredir görüşülen borç yapılandırması konusunda sona gelindi. Yönetimin, uzun süredir yoğun çaba harcadığı konuyla ilgili iki özel bankayla imza aşamasına geldiği ifade edildi. Yapılacak anlaşmada borç yapılandırmasının ilk 1 yıl geri ödemesiz olacağı belirtiliyor. Yönetimin anlaşma şartlarının kesinleşmesinin ardından bilgilendirme yapması bekleniyor.