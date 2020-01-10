Simon Falette kampa katıldı
Simon Falette, Belek kampına katıldı. Önceki akşam imzayı attıktan sonra gece yarısı Antalya'ya giden Gineli stoper dün ilk idmanına çıktı. Takımdan ayrı düz koşu yapan 27 yaşındaki oyuncu, "Daha önce buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Ben de burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok sıkı çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm" diye konuştu.
Simon Falette, Belek kampına katıldı. Önceki akşam imzayı attıktan sonra gece yarısı Antalya'ya giden Gineli stoper dün ilk idmanına çıktı. Takımdan ayrı düz koşu yapan 27 yaşındaki oyuncu, "Daha önce buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Ben de burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok sıkı çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm" diye konuştu.
- 10.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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