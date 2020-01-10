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10 Ocak 2020, Cuma
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Rodriguez imzaya kaldı

Rodriguez imzaya kaldı

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin ile anlaştığını yazdı. ile pazarlıklar son aşamada. yine satın alma opsiyonlu kiralama olacak.

Transferde atağa kalkan , Simon Falette'nin ardından 'i de imza aşamasına getirdi. Çizme medyası dün haberi son dakika olarak duyurdu. Sarı-lacivertli takımın, Rodriguez ile anlaşmaya vardığı belirtilirken, ile son müzakerelerin yapıldığı açıklandı. İtalyan ekibinin, bonservis talebini 10 milyon euro'dan 5.5 milyon euro'ya kadar indirdiği, Fenerbahçe'nin ise satın alma opsiyonlu kiralamada ısrar ettiği bildirildi. Transferin zorunlu satın alma şartı ile gerçekleşmesi bekleniyor.

MENAJERİ İSTANBUL'DAYDI!
Ricardo Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico'nun önceki gün 'da olduğu da vurgulandı. İsviçreli sol bekle; , PSV ve 'un da ilgilendiği ancak Ricardo'nun Fenerbahçe'ye gitmek istediği kaydedildi. Wolfsburg'dan 2017 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a olan Rodriguez, kırmızısiyahlı ekipte 2.5 sezonda 93 maça çıkıp 4 gol ve 5 asist üretti. Bu sezon sadece 5 karşılaşmada şans bulan 27 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe'de Hasan Ali ile rekabet edecek.

Şili asıllı olan Rodriguez, futbola doğup büyüdüğü Zürich altyapısında başladı. Kariyerinde üç takımda (FC Zürich, Wolfsburg ve Milan) forma giyen 27 yaşındaki sol bek, 325 maçta toplamda 28 gol attı, 43 tane de asist gerçekleştirdi.

İsviçre 'nın sol bekte birinci oyuncusu olan Ricardo'nun 71 kez giydiği ulusal forma ile 8 golü bulunuyor.

GUSTAVO'NUN KANKASI
Rodriguez, Luiz Gustavo'nun eski takım arkadaşı. İkili, Wolfsburg'da 4 sezon birlikte oynadı. Rodriguez'in transfer görüşmeleri sırasında Gustavo ile telefonla görüşerek, Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı belirtiliyor.

  1. 10.1.2020
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