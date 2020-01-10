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10 Ocak 2020, Cuma
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Kulübe yeni sponsor

Kulübe yeni sponsor

yeni bir sponsora daha kavuştu. Hızlı servis restoran zinciri devi Gıda'nın markasıyla sarılacivertli kulübe sponsor olduğu açıklandı. Taraflar arasındaki imza töreni Pazartesi günü, 'nda gerçekleştirilecek. Anlaşmanın detayları bu toplantıda açıklanacak.

yeni bir sponsora daha kavuştu. Hızlı servis restoran zinciri devi Gıda'nın markasıyla sarılacivertli kulübe sponsor olduğu açıklandı. Taraflar arasındaki imza töreni Pazartesi günü, 'nda gerçekleştirilecek. Anlaşmanın detayları bu toplantıda açıklanacak.

  1. 10.1.2020
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