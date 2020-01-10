Koç’tan 18 ayda stopere 6. transfer
Simon Falette, Fenerbahçe'nin son 18 ayda stopere yaptığı 6. transfer oldu. Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından bu bölgeye ilk olarak geçen yaz Diego Reyes'i alan sarı-lacivertli ekip, ara transferde ise Sadık Çiftpınar ile Serdar Aziz'i kadrosuna katmıştı.
Bu sezon başında Adil Rami ve Zanka takviyelerini yapan yönetim, son olarak Falette'yi getirdi. 6 oyuncunun toplam maliyetinin 28 milyon euro'ya ulaştığı belirtiliyor. Öte yandan Ali Koç dönemindeki toplam transfer sayısı ise 30'a yükseldi.
- 10.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Koç’tan 18 ayda stopere 6. transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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