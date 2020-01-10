Koç’tan 18 ayda stopere 6. transfer - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Koç’tan 18 ayda stopere 6. transfer

Koç’tan 18 ayda stopere 6.

Koç’tan 18 ayda stopere 6. transfer

Simon Falette, 'nin son 18 ayda stopere yaptığı 6. oldu. 'un başkan seçilmesinin ardından bu bölgeye ilk olarak geçen yaz Diego Reyes'i alan sarı-lacivertli ekip, ara transferde ise Sadık Çiftpınar ile 'i kadrosuna katmıştı.

Bu sezon başında Adil Rami ve Zanka takviyelerini yapan yönetim, son olarak Falette'yi getirdi. 6 oyuncunun toplam maliyetinin 28 milyon euro'ya ulaştığı belirtiliyor. Öte yandan dönemindeki toplam sayısı ise 30'a yükseldi.

  1. 10.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koç’tan 18 ayda stopere 6. transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN