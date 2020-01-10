Koç’tan 18 ayda stopere 6. transfer

Bu sezon başında Adil Rami ve Zanka takviyelerini yapan yönetim, son olarak Falette'yi getirdi. 6 oyuncunun toplam maliyetinin 28 milyon euro'ya ulaştığı belirtiliyor. Öte yandan Ali Koç dönemindeki toplam transfer sayısı ise 30'a yükseldi.