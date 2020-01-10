Görevine son verildi iddiası
Comolli'nin sosyal medyadan yaptığı çıkış büyük yankı uyandırmıştı. Fransız spor adamı hakkında akşam saatlerinde ortaya atılan "Görevine son verildi" iddiaları tartışmayı daha da alevlendirdi.
Comolli'nin sosyal medyadan yaptığı çıkış büyük yankı uyandırmıştı. Fransız spor adamı hakkında akşam saatlerinde ortaya atılan "Görevine son verildi" iddiaları tartışmayı daha da alevlendirdi. Geçmişte kulübün resmi yayın organları aracılığıyla açıklama yapan Comolli'nin, twitter hesabı açıp konuşması Ali Koç'u kızdırdı. Apar topar Antalya'dan ayrılan Comolli, İstanbul'a geldi. 2018'den beri Comolli'nin yardımcılığını sürdüren Selinay Gürgenç'in de görevine son verildiği iddia edildi.
- 10.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Toplam 2
Yorum
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Toplam 2
Yorum
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