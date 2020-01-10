Fenerbahçe'de Comolli: Falette'yi başkan istedi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette transferine gelen eleştiriler ve Rogon Menajerlik Şirketi ile ilişkisi olduğu iddialarına yanıt verdi. Tepkiler üzerine dün Twitter hesabı açan Fransız futbol adamı, Falette transferini kendisinin değil başkan Ali Koç'un istediğini belirterek, "Başkanımız Falette'yi kiralık olarak takıma kazandırmak istedi. Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmeli. Aynı şekilde Falette de taraftarımız tarafından hoş karşılanmalı" dedi.

YARGIDA HESAPLAŞACAĞIZ

Comolli, sosyal medyada ortaya atılan Alman Rogon Menajerlik Şirketi ile ticari bağının olduğu ve transferlerin bu nedenle bu şirket üzerinden yapıldığı iddialarını da yalanladı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten sarılacivertli kurmay, "Benim onlarla hiçbir finansal bağım yok. Sadece Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci transferlerinde kendileriyle ilerledik. Rogon haberini yapanlar için hukuksal başvurumu yaptım. Bu yalan/saçma açıklamaları yapanlarla yargı önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.



DAMIEN NE İLE SUÇLANMIŞTI?

Döneminde yapılan ve hayal kırıklığı yaşatan Reyes, Michael Frey, Benzia, Adil Rami gibi transferler nedeniyle eleştirilen Damien Comolli, son olarak Frankfurt'ta ilk yarıda sadece 1 maç oynayan Simon Falette'nin kiralanması üzerine şimşekleri bir kez daha üzerine çekmişti. Fransız sportif direktörün, transferleri Rogon Menajerlik Şirketi üzerinden gerçekleştirerek 'menfaat sağladığı' iddia ediliyordu.