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10 Ocak 2020, Cuma
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’den 3 isme milli davet

Fenerbahçe U18’den 3 isme milli davet

'mızın 'ta 'da ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Altı Takımı'ndan , Gürkan Başkan ve de davet edildi.

'mızın 'ta 'da ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Altı Takımı'ndan , Gürkan Başkan ve de davet edildi. Üç sarı-lacivertli oyuncu, yarın 13.00'te 'nin Riva'daki tesislerinde yapılacak kampa dahil olacak.

  1. 10.1.2020
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