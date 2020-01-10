Baki: Yüreğini ortaya koyacak
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Simon Falette için taraftara güvence verdi. Uzun bir süredir solak stoper aradıklarını belirten Baki, "Birçok taraftarımızı uzunca süredir oynamıyor olması aldatabilir. Ama bana inanın Sayın Başkanımızla, Sayın Başkan Vekilimizle ve Avrupa'daki bazı kontaklarımızla ödevimizi yaptık. Oynamaya, başarıya ve kupa kazanmaya aç, bizimle beraber şampiyonluk için kavga edecek, yüreğini ortaya koyacak bir karakteri kadromuza kattık" dedi.
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Simon Falette için taraftara güvence verdi. Uzun bir süredir solak stoper aradıklarını belirten Baki, "Birçok taraftarımızı uzunca süredir oynamıyor olması aldatabilir. Ama bana inanın Sayın Başkanımızla, Sayın Başkan Vekilimizle ve Avrupa'daki bazı kontaklarımızla ödevimizi yaptık. Oynamaya, başarıya ve kupa kazanmaya aç, bizimle beraber şampiyonluk için kavga edecek, yüreğini ortaya koyacak bir karakteri kadromuza kattık" dedi.
- 10.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Baki: Yüreğini ortaya koyacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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