Baki: Yüreğini ortaya koyacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
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Baki: Yüreğini ortaya koyacak

Baki: Yüreğini ortaya koyacak

Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Simon Falette için taraftara güvence verdi. Uzun bir süredir solak stoper aradıklarını belirten Baki, "Birçok taraftarımızı uzunca süredir oynamıyor olması aldatabilir. Ama bana inanın Başkanımızla, Sayın Başkan Vekilimizle ve Avrupa'daki bazı kontaklarımızla ödevimizi yaptık. Oynamaya, başarıya ve kupa kazanmaya aç, bizimle beraber şampiyonluk için kavga edecek, yüreğini ortaya koyacak bir karakteri kadromuza kattık" dedi.

Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Simon Falette için taraftara güvence verdi. Uzun bir süredir solak stoper aradıklarını belirten Baki, "Birçok taraftarımızı uzunca süredir oynamıyor olması aldatabilir. Ama bana inanın Başkanımızla, Sayın Başkan Vekilimizle ve Avrupa'daki bazı kontaklarımızla ödevimizi yaptık. Oynamaya, başarıya ve kupa kazanmaya aç, bizimle beraber şampiyonluk için kavga edecek, yüreğini ortaya koyacak bir karakteri kadromuza kattık" dedi.

  1. 10.1.2020
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