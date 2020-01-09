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09 Ocak 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU Baskonia 65-79 Beko

MAÇ SONUCU Baskonia 65-79 Fenerbahçe Beko

Beko, Eurolegue'in 18. haftasında ilk yarısı 28-42 biten karşılaşmada İspanyol ekibi Baskonia'yı 65-79 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

THY 'nin 18. haftasında deplasmanda İspanya'nın Kirolbet Baskonia Vitoria takımını 79-65 yenen , sezonun ikinci yarısına iyi başlangıç yaptı.

Karşılamanın 3. dakikasında yakaladığı skor üstünlüğünü (3-6) maç sonuna kadar devam ettiren Fenerbahçe, İspanyol rakibini 14 sayı farkla yendi.

Özellikle ilk üç periyotta savunmada etkili bir performans gösteren sarı lacivertli takımda, 3'lük atışlarda 8'de 7 isabet oranıyla oynayan Westerman attığı 21 sayı ile öne çıkan isim oldu.

Bu turnuvada art arda ikinci maçını kazanan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde toplam 7. galibiyetini elde etti.

İspanyol takımı ise 7 galibiyette kalarak, 11. mağlubiyetini aldı.

  1. 09.01.2020
  2. Güncelleme: 10.01.2020 01:03
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