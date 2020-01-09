MAÇ SONUCU Baskonia 65-79 Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko, Eurolegue'in 18. haftasında ilk yarısı 28-42 biten karşılaşmada İspanyol ekibi Baskonia'yı 65-79 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda İspanya'nın Kirolbet Baskonia Vitoria takımını 79-65 yenen Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına iyi başlangıç yaptı.
Karşılamanın 3. dakikasında yakaladığı skor üstünlüğünü (3-6) maç sonuna kadar devam ettiren Fenerbahçe, İspanyol rakibini 14 sayı farkla yendi.
Özellikle ilk üç periyotta savunmada etkili bir performans gösteren sarı lacivertli takımda, 3'lük atışlarda 8'de 7 isabet oranıyla oynayan Westerman attığı 21 sayı ile öne çıkan isim oldu.
Bu turnuvada art arda ikinci maçını kazanan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde toplam 7. galibiyetini elde etti.
İspanyol takımı ise 7 galibiyette kalarak, 11. mağlubiyetini aldı.
- 09.01.2020
- Güncelleme: 10.01.2020 01:03
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
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Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
MAÇ SONUCU Baskonia 65-79 Fenerbahçe Beko haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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