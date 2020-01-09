Emre Belözoğlu taktik verdi
Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin akşam yaptığı antrenmanda takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Tecrübeli futbolcunun çalışmalar esnasında verdiği direktifler dikkat çekti.
- 09.01.2020
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Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
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Toplam 2
Yorum
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Emre Belözoğlu taktik verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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