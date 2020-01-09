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09 Ocak 2020, Perşembe
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taktik verdi

Emre Belözoğlu taktik verdi

’nin kaptanı , sarı-lacivertlilerin akşam yaptığı antrenmanda takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Tecrübeli futbolcunun çalışmalar esnasında verdiği direktifler dikkat çekti.

'in devre arasını Belek'te sürdüren 'de gerçekleştirilen akşam antrenmanına kaptan damga vurdu. Çalışmalar esnasında sürekli ön plana çıkan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde kalırken top kapma antrenmanında futbolculara, "Doğru dağılın. Top nerede 3 kişi oraya gidiyor, 1 kişi merkezde kalsın, doğru pas verin" şeklinde direktiflerde bulundu.
  1. 09.01.2020
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