Baskonia Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Eurolegue'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanına çıkıyor... Sarı lacivertli basketbol takımı, play off yarışındaki rakibine karşı deplasmanda galibiyet alarak yükselişe geçmek istiyor... Fenerbahçe Beko'de Koç Zeljko Obradovic, bu galibiyetle yükselişe geçerek ilk 4 şansını sürdürmenin planlarını yapıyor. Fenerbahçeli taraftarlar, bu karşılaşmanın saat kaçta oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor... İşte Fenerbahçe Beko'nun Baskonia deplasmanı öncesinde bilmeniz gereken her şey!
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 18. haftasında, Baskonia deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertliler, bu kulvarda galibiyet serisi yakalayarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Olimpiyakos galibiyetiyle eski günlerine dönüş sinyalleri veren Fenerbahçe Beko'nun Baskonia deplasmanındaki tek hedefi galibiyet!
BASKONİA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
9 Ocak Perşembe günü oynanacak bu kritik mcüadele beIN Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak. Öte yandan karşılaşmanın başlama sati 23:00 olarak belirlendi.
Avrupa Ligi'nde ilk yarıyı 6 galibiyet, 11 yenilgiyle tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off potasının 2 galibiyet gerisinde 14. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geçen hafta Yunanistan'da Olympiakos'u 96-87 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini bitirmişti.
Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan yeni başantrenörü Dusko Ivanovic yönetiminde geçen hafta Barcelona'yı 76-74 yenen Baskonia, ilk yarıyı 7 galibiyet, 10 yenilgiyle 12. sırada tamamladı.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 87-80 kazanmıştı.
NUNALLY 1,5 YIL SONRA
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi James Nunnally, yaklaşık 1,5 yıl sonra sarı-lacivertli formayı giyecek.
2016-2017, 2017-2018 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen ve önemli başarılar elde eden ABD'li oyuncu, geçen hafta tekrar sarı-lacivertli takıma transfer oldu.
Fenerbahçe'ye 1,5 yıl sonra dönen 29 yaşındaki oyuncu, bugün İspanya ekibi karşısında tekrar sarı-lacivertli formayı terletecek. Nunnally, sarı-lacivertlilerle son olarak 13 Haziran 2018'de resmi bir maça çıkmıştı.
AVRUPA'DA 527. MAÇ
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 527. maçına bugün Baskonia karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 526 karşılaşmada 301 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 324 maçın 190'ını kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.
BASKONIA İLE 25. RANDEVU
Fenerbahçe Beko, İspanyol rakibiyle bugün THY Avrupa Ligi'nde 25. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında daha önce THY Avrupa Ligi'nde oynanan 24 maçta taraflar, 12'şer galibiyet elde etti.
Rakibine son 9 maçta bir kez yenilen Fenerbahçe Beko, son 4 müsabakayı da kazandı.
- 09.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Baskonia Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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