Baskonia Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 18. haftasında, Baskonia deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertliler, bu kulvarda galibiyet serisi yakalayarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Olimpiyakos galibiyetiyle eski günlerine dönüş sinyalleri veren Fenerbahçe Beko'nun Baskonia deplasmanındaki tek hedefi galibiyet!

BASKONİA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

9 Ocak Perşembe günü oynanacak bu kritik mcüadele beIN Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak. Öte yandan karşılaşmanın başlama sati 23:00 olarak belirlendi.

Avrupa Ligi'nde ilk yarıyı 6 galibiyet, 11 yenilgiyle tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off potasının 2 galibiyet gerisinde 14. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geçen hafta Yunanistan'da Olympiakos'u 96-87 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini bitirmişti.

Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan yeni başantrenörü Dusko Ivanovic yönetiminde geçen hafta Barcelona'yı 76-74 yenen Baskonia, ilk yarıyı 7 galibiyet, 10 yenilgiyle 12. sırada tamamladı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 87-80 kazanmıştı.

NUNALLY 1,5 YIL SONRA

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi James Nunnally, yaklaşık 1,5 yıl sonra sarı-lacivertli formayı giyecek.

2016-2017, 2017-2018 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen ve önemli başarılar elde eden ABD'li oyuncu, geçen hafta tekrar sarı-lacivertli takıma transfer oldu.

Fenerbahçe'ye 1,5 yıl sonra dönen 29 yaşındaki oyuncu, bugün İspanya ekibi karşısında tekrar sarı-lacivertli formayı terletecek. Nunnally, sarı-lacivertlilerle son olarak 13 Haziran 2018'de resmi bir maça çıkmıştı.

AVRUPA'DA 527. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 527. maçına bugün Baskonia karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 526 karşılaşmada 301 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 324 maçın 190'ını kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

BASKONIA İLE 25. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, İspanyol rakibiyle bugün THY Avrupa Ligi'nde 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce THY Avrupa Ligi'nde oynanan 24 maçta taraflar, 12'şer galibiyet elde etti.

Rakibine son 9 maçta bir kez yenilen Fenerbahçe Beko, son 4 müsabakayı da kazandı.