Baskonia - Fenerbahçe Beko | CANLI

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 18. haftasında, Baskonia deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertliler, bu kulvarda galibiyet serisi yakalayarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.

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BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO

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BASKONIA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Baskonia Fenerbahçe Beko mcüadelesi beIN Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIM HAKKINDA DETAYLAR

Avrupa Ligi'nde ilk yarıyı 6 galibiyet, 11 yenilgiyle tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off potasının 2 galibiyet gerisinde 14. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geçen hafta Yunanistan'da Olympiakos'u 96-87 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini bitirmişti.

Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan yeni başantrenörü Dusko Ivanovic yönetiminde geçen hafta Barcelona'yı 76-74 yenen Baskonia, ilk yarıyı 7 galibiyet, 10 yenilgiyle 12. sırada tamamladı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 87-80 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 527. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 527. maçına bugün Baskonia karşısında çıkıyor.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 526 karşılaşmada 301 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 324 maçın 190'ını kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

BASKONIA İLE 25. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, İspanyol rakibiyle bugün THY Avrupa Ligi'nde 25. kez karşı karşıya geliyor.

İki ekip arasında daha önce THY Avrupa Ligi'nde oynanan 24 maçta taraflar, 12'şer galibiyet elde etti.

Rakibine son 9 maçta bir kez yenilen Fenerbahçe Beko, son 4 müsabakayı da kazandı.