Baskonia - Fenerbahçe Beko | CANLI
Eurolegue'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertli basketbol takımı, play off yarışındaki rakibine karşı deplasmanda galibiyet alarak yükselişe geçmek istiyor. Karşılaşmanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 18. haftasında, Baskonia deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertliler, bu kulvarda galibiyet serisi yakalayarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.
CANLI SKOR
BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO
İLK PERİYOT OYNANIYOR:
BASKONIA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Baskonia Fenerbahçe Beko mcüadelesi beIN Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanıyor.
İKİ TAKIM HAKKINDA DETAYLAR
Avrupa Ligi'nde ilk yarıyı 6 galibiyet, 11 yenilgiyle tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off potasının 2 galibiyet gerisinde 14. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geçen hafta Yunanistan'da Olympiakos'u 96-87 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini bitirmişti.
Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan yeni başantrenörü Dusko Ivanovic yönetiminde geçen hafta Barcelona'yı 76-74 yenen Baskonia, ilk yarıyı 7 galibiyet, 10 yenilgiyle 12. sırada tamamladı.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 87-80 kazanmıştı.
AVRUPA'DA 527. MAÇ
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 527. maçına bugün Baskonia karşısında çıkıyor.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 526 karşılaşmada 301 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 324 maçın 190'ını kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.
BASKONIA İLE 25. RANDEVU
Fenerbahçe Beko, İspanyol rakibiyle bugün THY Avrupa Ligi'nde 25. kez karşı karşıya geliyor.
İki ekip arasında daha önce THY Avrupa Ligi'nde oynanan 24 maçta taraflar, 12'şer galibiyet elde etti.
Rakibine son 9 maçta bir kez yenilen Fenerbahçe Beko, son 4 müsabakayı da kazandı.
- 09.01.2020
- Güncelleme: 09.01.2020 23:00
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Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Baskonia - Fenerbahçe Beko | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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