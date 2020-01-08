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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Resmi açıklama geldi! ile görüşme... | Son dakika haberleri

Resmi açıklama geldi! Mehmet Ekici ile görüşme... | Son dakika transfer haberleri

'nin sezon başında TFF'ye verdiği 28 kişilik kadroda adını bildirmediği için, ligin 2. yarısı bambaşka geçebilir... Sarı lacivertli oyuncu, teknik direktör Ersun Yanal tarafından Antalya kampına dahil olurken, transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor... İşte Mehmet Ekici transferi için yaşanan son dakika bilgileri...

Sezon başında , 'nin lisansını TFF'ye bildirmemiş ve oyuncuyu kadroda düşünmediğini resmen açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ligin 2. yarısı öncesi Antalya'da kampa giren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, oyuncuyu yeniden sahalara alışması için çalışmalara dahil etmişti.

SÜPER LİG EKİPLERİ SIRAYA GİRDİ

Fenerbahçe'nin Ekici'yi kadrosuna düşünmemesinin ardından Süper Lig ekipleri, için adeta sıraya girdi. Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa'nın gurbetçi oyuncuyu kadrolarına dahil etmek istediği belirtiliyor.

YENİ MALATYASPOR GÖRÜŞMEYE HAZIR!

Öte yandan Başkanı Adil Gevrek, Mehmet Ekici transferi için Fenerbahçe'nin son kararını beklediğini dile getirirken, oyuncunun sarı lacivertlilerden ayrılık kararını almasının ardından resmi görüşmelere başlayacağını aktardı.

FENERBAHÇE'NİN PLANI BAŞKA!

Öte yandan Fenerbahçeli kurmayların, Mehmet Ekici için planının başka olduğu ifade edildi... 'den 'ü istediği belirtilen sarı lacivertlilerin, İzmir ekibine yaptığı kiralama teklifinin reddedildiği belirtildi. Fenerbahçe'nin, Alpaslan transferinden vazgeçmediği ve 2. teklifin; Mehmet Ekici - - Alpaslan takası olabileceği iddia edildi.

  1. 08.01.2020
  2. Güncelleme: 08.01.2020 20:43
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