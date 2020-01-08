Resmi açıklama geldi! Mehmet Ekici ile görüşme... | Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'nin sezon başında TFF'ye verdiği 28 kişilik kadroda adını bildirmediği Mehmet Ekici için, ligin 2. yarısı bambaşka geçebilir... Sarı lacivertli oyuncu, teknik direktör Ersun Yanal tarafından Antalya kampına dahil olurken, transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor... İşte Mehmet Ekici transferi için yaşanan son dakika bilgileri...
Sezon başında Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin lisansını TFF'ye bildirmemiş ve oyuncuyu kadroda düşünmediğini resmen açıklamıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından ligin 2. yarısı öncesi Antalya'da kampa giren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, oyuncuyu yeniden sahalara alışması için çalışmalara dahil etmişti.
SÜPER LİG EKİPLERİ SIRAYA GİRDİ
Fenerbahçe'nin Ekici'yi kadrosuna düşünmemesinin ardından Süper Lig ekipleri, transfer için adeta sıraya girdi. Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa'nın gurbetçi oyuncuyu kadrolarına dahil etmek istediği belirtiliyor.
YENİ MALATYASPOR GÖRÜŞMEYE HAZIR!
Öte yandan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Mehmet Ekici transferi için Fenerbahçe'nin son kararını beklediğini dile getirirken, oyuncunun sarı lacivertlilerden ayrılık kararını almasının ardından resmi görüşmelere başlayacağını aktardı.
FENERBAHÇE'NİN PLANI BAŞKA!
Öte yandan Fenerbahçeli kurmayların, Mehmet Ekici için planının başka olduğu ifade edildi... Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü istediği belirtilen sarı lacivertlilerin, İzmir ekibine yaptığı kiralama teklifinin reddedildiği belirtildi. Fenerbahçe'nin, Alpaslan transferinden vazgeçmediği ve 2. teklifin; Mehmet Ekici - Alper Potuk - Alpaslan takası olabileceği iddia edildi.
- 08.01.2020
- Güncelleme: 08.01.2020 20:43
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Resmi açıklama geldi! Mehmet Ekici ile görüşme... | Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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