Resmi açıklama geldi! Mehmet Ekici ile görüşme... | Son dakika transfer haberleri

Sezon başında Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin lisansını TFF'ye bildirmemiş ve oyuncuyu kadroda düşünmediğini resmen açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ligin 2. yarısı öncesi Antalya'da kampa giren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, oyuncuyu yeniden sahalara alışması için çalışmalara dahil etmişti.

SÜPER LİG EKİPLERİ SIRAYA GİRDİ

Fenerbahçe'nin Ekici'yi kadrosuna düşünmemesinin ardından Süper Lig ekipleri, transfer için adeta sıraya girdi. Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa'nın gurbetçi oyuncuyu kadrolarına dahil etmek istediği belirtiliyor.

YENİ MALATYASPOR GÖRÜŞMEYE HAZIR!

Öte yandan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Mehmet Ekici transferi için Fenerbahçe'nin son kararını beklediğini dile getirirken, oyuncunun sarı lacivertlilerden ayrılık kararını almasının ardından resmi görüşmelere başlayacağını aktardı.

FENERBAHÇE'NİN PLANI BAŞKA!

Öte yandan Fenerbahçeli kurmayların, Mehmet Ekici için planının başka olduğu ifade edildi... Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü istediği belirtilen sarı lacivertlilerin, İzmir ekibine yaptığı kiralama teklifinin reddedildiği belirtildi. Fenerbahçe'nin, Alpaslan transferinden vazgeçmediği ve 2. teklifin; Mehmet Ekici - Alper Potuk - Alpaslan takası olabileceği iddia edildi.