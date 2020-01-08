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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Rami gidiyor yolda

Rami gidiyor Falette yolda

yayın yapan , 'ye sezon başında olan 'nin, sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istediğini ileri sürdü. Bu sezon sadece 4 maçta süre alan Rami'nin macerasının sona ereceğini iddia eden RMC Sport, Kanarya'nın Adil Rami'nin yerine E.Frankfurt'tan 'yi alacağını yazdı.

yayın yapan , 'ye sezon başında olan 'nin, sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istediğini ileri sürdü. Bu sezon sadece 4 maçta süre alan Rami'nin macerasının sona ereceğini iddia eden RMC Sport, Kanarya'nın Adil Rami'nin yerine E.Frankfurt'tan 'yi alacağını yazdı.

  1. 8.1.2020
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