Rami gidiyor Falette yolda
Fransa yayın yapan RMC Sport, Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Adil Rami'nin, sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istediğini ileri sürdü. Bu sezon sadece 4 maçta süre alan Rami'nin İstanbul macerasının sona ereceğini iddia eden RMC Sport, Kanarya'nın Adil Rami'nin yerine E.Frankfurt'tan Falette'yi alacağını yazdı.
Fransa yayın yapan RMC Sport, Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Adil Rami'nin, sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istediğini ileri sürdü. Bu sezon sadece 4 maçta süre alan Rami'nin İstanbul macerasının sona ereceğini iddia eden RMC Sport, Kanarya'nın Adil Rami'nin yerine E.Frankfurt'tan Falette'yi alacağını yazdı.
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