Rami gidiyor Falette yolda

Fransa yayın yapan RMC Sport, Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Adil Rami'nin, sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istediğini ileri sürdü. Bu sezon sadece 4 maçta süre alan Rami'nin İstanbul macerasının sona ereceğini iddia eden RMC Sport, Kanarya'nın Adil Rami'nin yerine E.Frankfurt'tan Falette'yi alacağını yazdı.