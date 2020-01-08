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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Ozan Tufan: Fenerbahçe'ye borcum var

önemli sözler sarfetti, “Benim önceliğim her zaman ’ydi. Bana verilen kaptanlığı en iyi şekilde yapmak ve 29. şampiyonluğuna kavuşmak” dedi.

Geçtiğimiz günlerde ile sözleşmesini uzatan , dün basının karşısındaydı. Birçok konu hakkında konuşan yıldız futbolcu, önceliğinin her zaman Fenerbahçe olduğunu belirtip, "Sezon sonunda sözleşmem bitiyordu. Ancak benim aklımda olan, borcum olduğunu düşündüğüm Fenerbahçe'ydi. Bana verilen kaptanlığı en iyi şekilde yapmak ve Fenerbahçe'yi 29. şampiyonluğuna kavuşturmaktı. İlk geldiğimde hocaya da başkana da söz vermiştim. Asıl görevim bunları yerine getirmek" şeklinde konuştu.

24 yaşındaki futbolcunun öne çıkan diğer sözleri şunlar: "Allah sakatlık vermezse daha iyi olacağımın garantisini veriyorum. Performansımı en iyi şekilde yükselterek Fenerbahçe'ye katkıda bulunacağım. Orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum ama bir mevkide eksiklik varsa, seve seve oynarım. Orada oynamışım, burada oynamışım önemi yok. Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak. Ben 2-3 defa kadro dışı kaldım. O dönemlerde yaşadığım sorunlardan dolayı çok düşündüm. Nerde oynatıldığınızdan çok sahada olmayı özlüyorsunuz. Önemli olan oynamak. Benim amacım da bu."

'TEKME TOKAT SEVİNİYORUZ''
Ozan Tufan, teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: Ersun hocaya karşı bana inandığı için duyusal bir yoğunluk hissediyorum. Üstümde emeği olan insanlardan biri. Golden sonra ona doğru gidiyorum, gol sevincimi onunla paylaşıyorum. Ersun hocaya doğru bir duygu yoğunluğu oluyor. Volkan ağabey, hep beraber tekme tokat seviniyoruz."

'YOLUN SONU ŞAMPIYONLUK'
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ozan Tufan, dünkü toplantıda sık sık 29. şampiyonluk vurgusunu yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, "Buna inanıyoruz. İkinci yarıya daha konsantre başlayıp, bu yolun sonunda şampiyonluğu göreceğimize inanıyorum" dedi.

  1. 8.1.2020
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