İngilizler’den Blackett iddiası
Sol bek için gündemine birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe için bir iddia da İngiltere'den geldi. Kanarya'nın Championship takımlarından Reading'te oynayan 25 yaşındaki oyuncuyla görüştüğü ileri sürüldü.
Sol bek için gündemine birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe için bir iddia da İngiltere'den geldi. Kanarya'nın Championship takımlarından Reading'te oynayan 25 yaşındaki oyuncuyla görüştüğü ileri sürüldü. Sol bekin dışında savunmanın göbeğinde de oynayan İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
- 8.1.2020
- Fatih Terim ve Seri zirvesinde karar çıktı! İşte görüşmenin detayları
- Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...
- Galatasaray'da taraftarların yüreğini hoplatan haber! Fernando Muslera’ya flaş teklif...
- Transfer resmen açıklandı! ''Oyuncum Fenerbahçe'de oynamak istiyor''
- Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması! Gündemi sarsan fotoğraf...
-
Burak Yılmaz'dan transfer çağrısı! "Come to Beşiktaş"
Toplam 1
Yorum
1903 SEVIYORUZ SENI KAPTAN.
-
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın canı sıkkın
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 basın toplantısı yapamadı bi turlu
-
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'den ilk açıklama geldi
Toplam 1
Yorum
bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
İngilizler’den Blackett iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.