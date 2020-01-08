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08 Ocak 2020, Çarşamba
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İngilizler’den Blackett iddiası

İngilizler’den Blackett iddiası

bek için gündemine birçok oyuncu bulunan için bir iddia da 'den geldi. Kanarya'nın Championship takımlarından Reading'te oynayan 25 yaşındaki oyuncuyla görüştüğü ileri sürüldü.

bek için gündemine birçok oyuncu bulunan için bir iddia da 'den geldi. Kanarya'nın Championship takımlarından Reading'te oynayan 25 yaşındaki oyuncuyla görüştüğü ileri sürüldü. Sol bekin dışında savunmanın göbeğinde de oynayan İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

  1. 8.1.2020
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