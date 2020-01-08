İngilizler’den Blackett iddiası

Sol bek için gündemine birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe için bir iddia da İngiltere'den geldi. Kanarya'nın Championship takımlarından Reading'te oynayan 25 yaşındaki oyuncuyla görüştüğü ileri sürüldü. Sol bekin dışında savunmanın göbeğinde de oynayan İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.