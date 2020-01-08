Fenerbahçe'de Kolarov işi yattı
Yaz döneminin son gününe kadar Fenerbahçe'nin temas halinde olduğu Kolarov'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde de gündeminde olan Sırp oyuncu, Roma ile sözleşme yeniledi.
Yaz döneminin son gününe kadar Fenerbahçe'nin temas halinde olduğu Kolarov'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde de gündeminde olan Sırp oyuncu, Roma ile sözleşme yeniledi.
- 8.1.2020
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karadeniz81 basın toplantısı yapamadı bi turlu
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Toplam 1
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
Fenerbahçe'de Kolarov işi yattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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