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08 Ocak 2020, Çarşamba
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'de işi yattı

Fenerbahçe'de Kolarov işi yattı

Yaz döneminin son gününe kadar 'nin temas halinde olduğu 'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin ara döneminde de gündeminde olan Sırp oyuncu, Roma ile sözleşme yeniledi.

Yaz döneminin son gününe kadar 'nin temas halinde olduğu 'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin ara döneminde de gündeminde olan Sırp oyuncu, Roma ile sözleşme yeniledi.

  1. 8.1.2020
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