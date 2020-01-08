Fenerbahçe hazırlıklarını Emre Belözoğlu olmadan sürdürdü
Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takım, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
Antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, iki gruba ayrıldı. Bir grup oyuncu, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Diğer grupta yer alan futbolcular ise topsuz taktik organizasyonları çalıştı.
Kampa katılan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla antrenmanda yer aldı. Kaptan Emre Belözoğlu'nun ise öğleden sonra Antalya'ya gelerek kampa dahil olacağı öğrenildi. Fenerbahçe, akşam basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 08.01.2020
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Fenerbahçe hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü
Toplam 1
Yorum
Dost Sezon bitecek Fener hala eksik. Bunun sorumlusu kim?
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
Fenerbahçe hazırlıklarını Emre Belözoğlu olmadan sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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