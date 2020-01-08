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08 Ocak 2020, Çarşamba
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hazırlıklarını Emre Belözoğlu olmadan sürdürdü

Fenerbahçe hazırlıklarını Emre Belözoğlu olmadan sürdürdü

Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takım, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı 'nın Belek Turizm Merkezi'nde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde yapılan idmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, iki gruba ayrıldı. Bir grup oyuncu, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Diğer grupta yer alan futbolcular ise topsuz taktik organizasyonları çalıştı.

Kampa katılan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla antrenmanda yer aldı. Kaptan Emre Belözoğlu'nun ise öğleden sonra 'ya gelerek kampa dahil olacağı öğrenildi. , akşam basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 08.01.2020
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