Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Uzun süren sakatlığı sonrası Fenerbahçe formasına yeniden kavuşan başarılı orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, sarı lacivertlilerin Antlaya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tolga Ciğerci'nin aktardıklarından kesitler şu şekilde;
"Kampımız çok iyi geçiyor, kendimizi iyi hazırlıyoruz. İnşallah 2020'ye iyi başlayacağız. Her şey iyi olur inşallah"
"Benim bir hedefim var; Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum. Fenerbahçe, beni en kötü günlerimde çaresiz bırakmadı; gerekirse Fenerbahçe için boş sözleşmeye de imza atarım"
"Sakatlık günlerim çok zordu ama Fenerbahçe bana çok destek verdi ve sakatlıktan iyi çıktım. Tolga Ciğerci: Fenerbahçe'ye ne kadar teşekkür etsem az. 4-5 aylık süreçte şampiyon olmak istiyoruz."
"2-3 gol daha fazla atabilirdim. Daha fazla çalışarak takıma katkı verirsem sevinirim."
- 08.01.2020
- Güncelleme: 08.01.2020 14:14
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Fenerbahçe hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü
Toplam 1
Yorum
Dost Sezon bitecek Fener hala eksik. Bunun sorumlusu kim?
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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