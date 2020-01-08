Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım

Tolga Ciğerci'nin aktardıklarından kesitler şu şekilde;

"Kampımız çok iyi geçiyor, kendimizi iyi hazırlıyoruz. İnşallah 2020'ye iyi başlayacağız. Her şey iyi olur inşallah"

"Benim bir hedefim var; Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum. Fenerbahçe, beni en kötü günlerimde çaresiz bırakmadı; gerekirse Fenerbahçe için boş sözleşmeye de imza atarım"

"Sakatlık günlerim çok zordu ama Fenerbahçe bana çok destek verdi ve sakatlıktan iyi çıktım. Tolga Ciğerci: Fenerbahçe'ye ne kadar teşekkür etsem az. 4-5 aylık süreçte şampiyon olmak istiyoruz."

"2-3 gol daha fazla atabilirdim. Daha fazla çalışarak takıma katkı verirsem sevinirim."