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08 Ocak 2020, Çarşamba
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'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım

Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım

Uzun süren sakatlığı sonrası formasına yeniden kavuşan başarılı orta saha oyuncusu , sarı lacivertlilerin Antlaya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tolga Ciğerci'nin aktardıklarından kesitler şu şekilde;

"Kampımız çok iyi geçiyor, kendimizi iyi hazırlıyoruz. İnşallah 2020'ye iyi başlayacağız. Her şey iyi olur inşallah"

"Benim bir hedefim var; ile şampiyon olmak istiyorum. , beni en kötü günlerimde çaresiz bırakmadı; gerekirse Fenerbahçe için boş sözleşmeye de imza atarım"

"Sakatlık günlerim çok zordu ama Fenerbahçe bana çok destek verdi ve sakatlıktan iyi çıktım. : Fenerbahçe'ye ne kadar teşekkür etsem az. 4-5 aylık süreçte şampiyon olmak istiyoruz."

"2-3 gol daha fazla atabilirdim. Daha fazla çalışarak takıma katkı verirsem sevinirim."

  1. 08.01.2020
  2. Güncelleme: 08.01.2020 14:14
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