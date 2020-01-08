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08 Ocak 2020, Çarşamba
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’te keyifler yerinde

Belek’te keyifler yerinde

Devre arası hazırlıklarını 'te sürdüren , hız kesmiyor. yönetiminde çalışan sarılacivertlilerin dünkü idmanında yüzler gülüyordu. Kanarya'nın antrenmanı renkli görüntülere sahne oldu.

Devre arası hazırlıklarını 'te sürdüren , hız kesmiyor. yönetiminde çalışan sarılacivertlilerin dünkü idmanında yüzler gülüyordu. Kanarya'nın antrenmanı renkli görüntülere sahne oldu.

  1. 8.1.2020
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