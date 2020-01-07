Simon Falette tamam
Alman basını, sarı-lacivertli ekibin, Simon Falette için Frankfurt ile anlaşmak üzere olduğunu duyurdu. Frankfurterrundschau gazetesi, transferin kiralık olarak gerçekleşeceğini belirtti. Kontratta satın alma opsiyonu da yer alacak.
27 yaşındaki Falette, stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabiliyor. Bundesliga'nın ilk yarısında sadece 1 maçta şans bulabilen (geçen sezon da toplam 14 maçta oynadı) Gineli savunmacı, Eintracht Frankfurt'un Florida kampına götürülmemişti. Metz'den 2017 yılında 2.7 milyon euro bonservis bedeliyle Frankfurt'a gelen Falette, 2.5 sezonda toplamda 44 maça çıkıp, 1 gol ve 1 asist üretti.
- 7.1.2020
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adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
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