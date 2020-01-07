Roma'dan Aleksandar Kolarov'a 1 yıllık sözleşme!

Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber! Sol bek pozisyonu için bir çok yıldızla görüşen sarı lacivertliler, yaz transfer sezonunda da kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Kolarov için ara transferde de temas kurmaya hazırlanıyordu... Son dakika haberine göre; Roma, Sırp yıldız ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

İŞTE ROMA'NIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI;

KOLAROV: BU İMZA BİR BAŞLANGIÇ

Yıldız futbolcu, resmi imzaların atılmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Transferine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmayan Kolarov, Roma'da sözleşme yenilemekten mutlu olduğunu açıklarken, "Yenilgiler oyunun bir parçası. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Eğer futbolcular ve taraftarlar bir olursak çok şey başarabiliriz. Çok fazla teknik adamla çalıştım ve o burada olduğu için bunu söylemiyorum. Fonseca gerçekten iyi işler yapan bir teknik direktör ve burada onunla bir şeyler kazanmayı umuyorum. Kariyerimi Roma'da sürdürmekten çok memnunum. Bu yeni sözleşme benim için başka bir başlangıç noktası. Gelişmeye devam edeceğimi biliyorum." dedi.

"HER ZAMAN İYİ BİR PROFESYONEL OLMUŞTUR"

Roma'nın idarecisi Guido Fienga ise yaptığı açıklamada, "Kolarov ile sözleşme yenilemekten mutluluk duyuyoruz. Aleksandar her zaman saha içinde ve dışında mükemmel bir profesyonel olmuştur" sözlerini kulandı.

17 MAÇTA 5 GOL, 2 ASİST!

Kolarov, bu sezon Roma formasıyla İtalya Serie A'da oldukça başarılı bir performans grafiği yakalamış durumda... Tecrübeli Sırp yıldız, sol bek pozisyonunda oynamasına rağmen çıktığı 17 maçta 5 kez ağları sarstı ve 2 asist yaptı.