Roma'dan Aleksandar Kolarov'a 1 yıllık sözleşme!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Türkiye'den ve dünyadan birçok yıldızı kadrosuna katmak için uğraş verirken, İtalya'dan gelen haber sarı lacivertlileri üzdü. Son dakika haberine göre; İtalyan ekibi Roma, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sırp yıldız Kolarov ile 1 yıllık sözleşme uzatıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber! Sol bek pozisyonu için bir çok yıldızla görüşen sarı lacivertliler, yaz transfer sezonunda da kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Kolarov için ara transferde de temas kurmaya hazırlanıyordu... Son dakika haberine göre; Roma, Sırp yıldız ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.
İŞTE ROMA'NIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI;
KOLAROV: BU İMZA BİR BAŞLANGIÇ
Yıldız futbolcu, resmi imzaların atılmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Transferine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmayan Kolarov, Roma'da sözleşme yenilemekten mutlu olduğunu açıklarken, "Yenilgiler oyunun bir parçası. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Eğer futbolcular ve taraftarlar bir olursak çok şey başarabiliriz. Çok fazla teknik adamla çalıştım ve o burada olduğu için bunu söylemiyorum. Fonseca gerçekten iyi işler yapan bir teknik direktör ve burada onunla bir şeyler kazanmayı umuyorum. Kariyerimi Roma'da sürdürmekten çok memnunum. Bu yeni sözleşme benim için başka bir başlangıç noktası. Gelişmeye devam edeceğimi biliyorum." dedi.
"HER ZAMAN İYİ BİR PROFESYONEL OLMUŞTUR"
Roma'nın idarecisi Guido Fienga ise yaptığı açıklamada, "Kolarov ile sözleşme yenilemekten mutluluk duyuyoruz. Aleksandar her zaman saha içinde ve dışında mükemmel bir profesyonel olmuştur" sözlerini kulandı.
17 MAÇTA 5 GOL, 2 ASİST!
Kolarov, bu sezon Roma formasıyla İtalya Serie A'da oldukça başarılı bir performans grafiği yakalamış durumda... Tecrübeli Sırp yıldız, sol bek pozisyonunda oynamasına rağmen çıktığı 17 maçta 5 kez ağları sarstı ve 2 asist yaptı.
- 07.01.2020
- Güncelleme: 07.01.2020 16:48
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karadeniz81 basın toplantısı yapamadı bi turlu
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Toplam 1
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
Roma'dan Aleksandar Kolarov'a 1 yıllık sözleşme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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