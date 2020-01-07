Fenerbahçe'ye Jordan’ı önerdiler - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye Jordan’ı önerdiler

Fenerbahçe'ye Jordan’ı önerdiler

Fenerbahçe'ye Jordan’ı önerdiler

'nun menajeri stopere forması giyen 'yı önerdi. asıllı oyuncu 22 yaşında. Alman pasaportu taşıyan Jordan, Hertha'da bu sezon 6 maçta şans bulabilirken, kupada 1 gol kaydetti.

Luiz Gustavo'nun menajeri stopere forması giyen 'yı önerdi. asıllı oyuncu 22 yaşında. Alman pasaportu taşıyan Jordan, Hertha'da bu sezon 6 maçta şans bulabilirken, kupada 1 gol kaydetti. U21 'nda 4 kez forma giyen Torunarigha için son kararı teknik heyet verecek.

  1. 7.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye Jordan’ı önerdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN