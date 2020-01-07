Fenerbahçe'ye Jordan’ı önerdiler

Luiz Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann stopere Hertha Berlin forması giyen Jordan Torunarigha'yı önerdi. Nijerya asıllı oyuncu 22 yaşında. Alman pasaportu taşıyan Jordan, Hertha'da bu sezon 6 maçta şans bulabilirken, kupada 1 gol kaydetti. Almanya U21 Milli Takımı'nda 4 kez forma giyen Torunarigha için son kararı teknik heyet verecek.