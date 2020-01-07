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07 Ocak 2020, Salı
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Fenerbahçe'de sıkı çalışıyor

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sıkı çalışıyor

Sezon başında kadroya yazılmayan 'nin kampına götürülmesi sürpriz olarak algılanmıştı. Tecrübeli orta saha dünkü idmanlarda takımla birlikte çalıştı.

Sezon başında kadroya yazılmayan 'nin kampına götürülmesi sürpriz olarak algılanmıştı. Tecrübeli orta saha dünkü idmanlarda takımla birlikte çalıştı. Teknik patron Yanal'ın yaşanabilecek sakatlıklar nedeniyle Ekici'yi formda tutmak için kadroya aldığı ligin ikinci devresinde kendisinden yararlanmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

  1. 7.1.2020
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