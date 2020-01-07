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07 Ocak 2020, Salı
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hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü

Fenerbahçe hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü

Sarı-lacivertli takımda geçiren ve kampa katılmayan 'nun yanı sıra Jailson, Isla ve antrenmanda yer almadı.

Futbol Takımı, 'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takım, hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı 'nın Belek Turizm Merkezi'nde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde yapılan idmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, iki gruba ayrıldı. Bir grup oyuncu, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Diğer grupta yer alan futbolcular ise topsuz taktik organizasyonları çalıştı.

geçiren ve henüz kampa katılmayan kaptan antrenmanda yer almadı. Kampa dahil olan , Jailson ve Mauricio Isla'nın ise akşam yapılacak idmana katılacağı öğrenildi. Fenerbahçe, akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 07.01.2020
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