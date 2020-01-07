Fenerbahçe hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü
Sarı-lacivertli takımda gribal enfeksiyon geçiren ve kampa katılmayan Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Jailson, Isla ve Luiz Gustavo antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takım, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, iki gruba ayrıldı. Bir grup oyuncu, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Diğer grupta yer alan futbolcular ise topsuz taktik organizasyonları çalıştı.
Gribal enfeksiyon geçiren ve henüz kampa katılmayan kaptan Emre Belözoğlu antrenmanda yer almadı. Kampa dahil olan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla'nın ise akşam yapılacak idmana katılacağı öğrenildi. Fenerbahçe, akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 07.01.2020
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karadeniz81 basın toplantısı yapamadı bi turlu
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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