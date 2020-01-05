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05 Ocak 2020, Pazar
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İdmanda yeniden sakatlandı!

İdmanda yeniden sakatlandı!

Adı ile anılan sol bek yeniden sakatlandı. dello , Cezayirli oyuncunun 'de antrenman sırasında eski sakatlığının nüksettiğini duyurdu.

Adı ile anılan sol bek yeniden sakatlandı. dello , Cezayirli oyuncunun 'de antrenman sırasında eski sakatlığının nüksettiğini duyurdu. Casanapoli.net, Napoli'de yeni teknik direktör Gennaro Gattuso'nun gözden çıkardığı 28 yaşındaki Ghoulam'a Fenerbahçe'nin ilgisinin devam ettiğini yazdı.
  1. 5.1.2020
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