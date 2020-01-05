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05 Ocak 2020, Pazar
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Alper transferin gözdesi oldu

Alper transferin gözdesi oldu

F.Bahçe'de gözden düşen bir başka isim , ekiplerinin gözdesi konumunda. 'un yakın takibinde olan 26 yaşındaki oyuncuya Malatyaspor, ve de talip oldu.

F.Bahçe'de gözden düşen bir başka isim , ekiplerinin gözdesi konumunda. 'un yakın takibinde olan 26 yaşındaki oyuncuya Malatyaspor, ve de talip oldu. Sezon başında maaşında indirime giden Alper'in transferi için her türlü kolaylığın sağlanacağı belirtildi.
  1. 5.1.2020
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