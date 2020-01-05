Alper transferin gözdesi oldu
F.Bahçe'de gözden düşen bir başka isim Alper Potuk, Süper Lig ekiplerinin gözdesi konumunda. Sivasspor'un yakın takibinde olan 26 yaşındaki oyuncuya Malatyaspor, Alanyaspor ve Çaykur Rize de talip oldu.
F.Bahçe'de gözden düşen bir başka isim Alper Potuk, Süper Lig ekiplerinin gözdesi konumunda. Sivasspor'un yakın takibinde olan 26 yaşındaki oyuncuya Malatyaspor, Alanyaspor ve Çaykur Rize de talip oldu. Sezon başında maaşında indirime giden Alper'in transferi için her türlü kolaylığın sağlanacağı belirtildi.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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